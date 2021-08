Uitslagen en stand Eredivisie: Ajax, PSV, Feyenoord winnen ruim, AZ verliest

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie

ZONDAG

Feyenoord

Feyenoord is uitstekend begonnen aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. Op bezoek bij Willem II trok de equipe van Arne Slot de goede vorm van de laatste week door en wonnen de Rotterdammers overtuigend met 4-0.

FC Groningen

Promovendus Cambuur Leeuwarden heeft bij de rentree in de Eredivisie in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen geen punten uit het vuur kunnen slepen. In de 93e minuut was er een fenomenaal kunststukje van invaller Jørgen Strand Larsen voor nodig om de winst naar Groningen mee te nemen: 1-2.

FC Utrecht

Een sterk spelend FC Utrecht heeft de eerste wedstrijd in het nieuwe Eredivisieseizoen besloten met een ruime thuiszege op Sparta. Met de 4-0 als einduitslag mochten de Rotterdammers zelfs niet klagen.

Vitesse

Vitesse heeft nog allerminst de vorm te pakken van het geslaagde vorige seizoen, maar de ploeg van trainer Thomas Letsch won bij de Eredivisie-aftrap wél van PEC Zwolle: 0-1. Een domper met het oog op de uitwedstrijd tegen Anderlecht donderdag in de play-off van de Conference League was de blessure van Riechedly Bazoer, die bovenop de blessureproblemen in de Arnhemse defensie komt.

Zaterdag

Ajax heeft in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen direct een ruime overwinning geboekt op NEC. In de eerste helft gaf de formatie van trainer Erik ten Hag een wervelende voetbalshow weg en scoorden de Amsterdammers liefst vijf keer. Na rust nam Ajax wat gas terug en kwam er geen doelpunt meer bij.

PSV

PSV boekte zaterdagavond een eenvoudige overwinning op Heracles Almelo. Veel basisspelers kregen rust van Roger Schmidt of waren er met het oog op de dubbel tegen Benfica zelfs helemaal niet bij. Er stond desondanks nog voldoende kwaliteit om te winnen: 0-2.

AZ

Eerder op de avond kon AZ niet winnen op bezoek bij RKC Waalwijk. Het leegelopen AZ ging met 1-0 onderuit. Matchwinnaar aan de kant van de thuisploeg was Michiel Kramer. Hij scoorde vlak voor rust het enige doelpunt.

Fortuna

Fortuna Sittard is het Eredivisieseizoen goed begonnen begonnen met een 2-1 thuisoverwinning op FC Twente. Twente-aanwinst Ricky van Wolfswinkel was meteen belangrijk voor zijn nieuwe club. De spits opende tien minuten voor rust de score. In de tweede helft nam Fortuna het initiatief. Dat leidde tot de gelijkmaker en uiteindelijk ook nog voor de winnende treffer.

Vrijdag

Go Ahead Eagles - SC Heerenveen 0-1

Zaterdag

RKC Waalwijk - AZ 1-0

Heracles Almelo - PSV 0-2

Fortuna Sittard - FC Twente 2-1

Ajax - NEC 5-0

Zondag

12.15 uur: SC Cambuur - FC Groningen 1-2

14.30 uur: PEC Zwolle - Vitesse 0-1

14.30 uur: FC Utrecht - Sparta Rotterdam 4-0

16.45 uur: Willem II - Feyenoord 0-4