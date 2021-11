Heracles organiseert informatieavond na onrust op tribunes tegen Ajax

Supporters van Ajax, die een kaartje hadden voor een vak met fans van de thuisclub, gingen in de tweede helft op de vuist met Heracles-supporters. Ook buiten het stadion was het na afloop even onrustig.

„We balen er enorm van dat een groot deel van onze supporters zaterdagavond getuige heeft moeten zijn en last heeft gehad van ongeregeldheden. We hebben daardoor een ontzettend vervelende nasmaak overgehouden aan het mooie gelijkspel tegen Ajax”, aldus Heracles op zijn website tegen de eigen aanhang.

„De gebeurtenissen zullen impact hebben gehad op velen van jullie. Dat begrijpen we maar al te goed en daarom organiseren we woensdag een informatieavond voor jou als seizoenkaarthouder en/of wedstrijdbezoeker. Daarbij bespreken we ook hoe we als club in het voortraject en tijdens de avond zelf hebben gehandeld. Natuurlijk is er de gelegenheid om daarover vragen te stellen en jouw verhaal met ons en andere Heraclieden te delen.”