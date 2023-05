Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-PSV’er wil vorm nu verzilveren Tijd om te oogsten voor Malen met Dortmund

Door Jeroen Kapteijns

Sébastien Haller en Donyell Malen zijn met Borussia Dortmund nog een zege verwijderd van de Duitse landstitel. Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Donyell Malen viel nog af uit de voorselectie voor het WK in Qatar, maar in de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de Final Four van de Nations League in juni is hij een zekerheidje met een uitstekend perspectief op een basisplaats. De 24-jarige aanvaller uit het Noord-Hollandse Wieringen kent een seizoen met twee gezichten. Vóór het WK maakte Malen geen enkele goal voor zijn club en kampte hij met veel blessureleed. Dit kalenderjaar is hij een van de grote aanjagers van Borussia Dortmund, dat één zege verwijderd is van de eerste landstitel sinds 2012.