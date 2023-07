Pelle Bilbao emotioneel na ritzege in Tour: ’Deze is voor Gino Mäder’

De Tour was begonnen in Baskenland, zijn regio waarin hij in de tweede etappe al op weg leek naar succes. „Het lukte daar helaas niet, ik wist dat ik moest wachten op het juiste moment”, vertelde Bilbao. „Vandaag was zo’n rit. We hebben gisteren de eerste 40 kilometer verkend. Het was een enorm karwei om in de juiste ontsnapping mee te zitten. Met de hele ploeg hebben we het geprobeerd. We waren opnieuw supergemotiveerd. Het is geweldig. Na dertien jaar win ik eindelijk een etappe in de Tour de France.”

Bilbao achterhaalde met vier medevluchters de eerder ontsnapte Let Krists Neilands 3 kilometer voor de streep. Daarna begon een tactisch spel. „Het was een knappe aanval van Neilands. Hij was wellicht de sterkste vooraan, maar heeft met zijn ontsnapping veel energie verspeeld. Toen we weer samen voorop reden wist ik dat ik de sterkste was. Ik controleerde en koos het wiel van Ben O’Connor. Normaal ben ik een koele maar er ging zo veel door me heen.”

Het was de Duitser Georg Zimmermann die de sprint inzette. Bilbao kwam er overheen en bereikte als eerste de finish. „Het was een ongelooflijk gevoel. Ik heb me de weken voor de Tour moeten inprenten: blijf positief, blijf kalm, doe iets moois voor Gino in de Tour.”

Dat doet Bilbao niet alleen door zijn ritzege. Mäder haalde in 2021 in de Vuelta geld op voor een organisatie die zich inzet voor het klimaat. Ter nagedachtenis bedacht de Bask een vergelijkbare actie. Voor elke renner die hij per rit achter zich houdt in de Tour doneert hij een euro aan Basoak SOS, een organisatie die zich inzet om ontbossing tegen te gaan.