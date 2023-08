AZ overrompelt Go Ahead Eagles bij wervelend Eredivisiedebuut Ruben van Bommel

Voor Van Bommel was het zijn eerste optreden in de Eredivisie, sinds hij deze zomer overstapte van MVV naar AZ. De linksvoor stond als vervanger van de geschorste Jesper Karlsson in de basisopstelling. Na een uur ging hij, toegezongen door het publiek, naar de kant voor Mayckel Lahdo.

AZ had nog geen kwartier nodig om de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken. Het altijd zo onberekenbare Go Ahead Eagles wist zich geen raad met de plotselinge dadendrang van de Alkmaarders. In de vijftiende minuut stond het 2-0.

Driedubbele wissel

In de vierde minuut behield Van Bommel het overzicht door Jordy Clasie in het strafschopgebied vrij te spelen. De aanvoerder lepelde de bal binnen. De tweede goal kwam op naam van Vangelis Pavlidis. De Griek knikte binnen uit een corner van Yukinari Sugawara, die even daarvoor zelf gevaarlijk was uit een directe vrije trap.

Go Ahead-trainer René Hake voelde zich bij rust genoodzaakt tot een driedubbele wissel. Onder anderen Jamal Amofa, die al na tachtig seconden geel pakte, bleef na de rust in de kleedkamer achter.

Van Bommel scoort

Het haalde weinig uit. Pavlidis omspeelde Go Ahead-keeper Jeffrey de Lange, om Van Bommel op de rand van het keepersgebied te vinden. Voor de zoon van Antwerp-trainer Mark van Bommel was het een koud kunstje om de derde Alkmaarse treffer te maken.

Nadat ook Jansen drie keer wisselde, begon Go Ahead nog in een stunt te geloven. Philippe Rommens schoot uit een directe vrije trap de 3-1 binnen. De Deventenaren kropen zowaar enkele minuten uit hun schulp, maar misten de scherpte voorin om het AZ nog lastig te maken.

In de slotfase werd invaller Ernest Poku binnen de zestienmeter vastgehouden en na ingrijpen van de VAR besloot arbiter Makkelie om naar de stip te wijzen. Dani de Wit had geen moeite met dit buitenkansje: 4-1. In de slotseconde maakte Mayckel Lahdo het nog erger: 5-1.