Programma TeamNL woensdag 16 februari: Schulting wil ook goud op 1500 meter

Bekijk hieronder het programma van de Nederlanders:

* = medaillekansen voor Team NL

Woensdag 16 februari

12.30 uur: shorttrack, 1500m (v) kwartfinale (Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Rianne de Vries)

13.15 uur: shorttrack, 1500m (v) halve finale (evt Schulting, Velzeboer en Rianne de Vries),

13.44 uur: shorttrack, 5000m relay (m) B-finale (Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes, Jens van ’t Wout, Dylan Hoogerwerf)

*14.18 uur: shorttrack, 1500m (v) finale (evt Schulting, Velzeboer en De Vries)

Suzanne Schulting

Voor Suzanne Schulting kunnen deze Winterspelen met zilver en twee keer goud al niet meer stuk, maar het kan nog mooier worden. Woensdag ligt er een derde olympische titel in het verschiet op de 1500 meter. Afgaand op deze winter is die kans aanzienlijk, al is de Koreaanse Yubin Lee een geduchte concurrent.

Suzanne Schulting gaat weer voor goud. Dit keer op de 1500 meter. Ⓒ ANP/HH

Schulting won dit seizoen twee wereldbekers op de schaatsmijl en werd een keer derde, Lee zegevierde eveneens tweemaal, maar pakte ook een keer zilver achter de 24-jarige Friezin. De Nederlandse shorttrack-vedette toont tijdens deze Winterspelen ook in de cijfers dat ze in topvorm verkeert. Op de 1000 meter verbeterde ze het wereldrecord, en zowel op de 500 meter als de relay (met Xandra Velzeboer, Yara van Kerkhof en Selma Poutsma) pakte ze het olympisch record.

Schulting liet in de aanloop wel weten dat ze merkt dat haar krachten langzaam uit haar lichaam vloeien. „We zijn al bijna twee weken in competitie, en ik voel wel dat ik wat vermoeid aan het raken ben. Ik heb heel veel zin in die 1500 meter, maar ik ben ook blij dat het daarna klaar is.”

Rianne de Vries

Ook Rianne de Vries en Xandra Velzeboer komen uit op de slotafstand van de vrouwen. De Vries, die al sinds Sotsji (2014) als reserve meegaat, maakt haar debuut op de Spelen. Velzeboer kwam al eerder in Peking in actie, een won dus goud op de relay. Individueel eindigde ze op een verdienstelijke vijfde plaats tijdens de 1000 meter. Het zou zomaar kunnen dat de telg uit een echte shorttrackfamilie ook op de schaatsmijl scoort.

Bekijk hieronder het volledige (uitgeschreven) programma van de Nederlanders:

* = medaillekansen voor Team NL

Donderdag 17 februari

*09.30 uur: schaatsen, 1000m (v): Jutta Leerdam, Ireen Wüst, Antoinette de Jong

*11.08 uur: kunstrijden, vrije kür (v): evt Lindsay van Zundert

Vrijdag 18 februari

*09.30 uur: schaatsen, 1000m (m): Kai Verbij, Thomas Krol, Hein Otterspeer

Zaterdag 19 februari

02.30 uur: bobslee, 4-mans heat 1: Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Stephan Huis in ’t Veld, Dennis Veenker

04.05 uur: bobslee, 4-mans heat 2
14-30: bobslee, tweemans (v) heat 4

08.00 uur: schaatsen, massastart (m) SF: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

08.45 uur: schaatsen, massastart (v) SF: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

*09.30 uur: schaatsen, massastart (m) F: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

*10.15 uur: schaatsen, massastart (v) F: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

Zondag 20 februari