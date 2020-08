Jan Boskamp over ’nieuwe Hazard’: ’Een lefgozertje’

Jérémy Doku, het nieuwe Belgische toptalent. Ⓒ HH/ANP

Hij raasde al over de Belgische velden, voortaan mag hij ook op internationaal niveau verdedigers voorbijsnellen: Jérémy Doku is op zijn 18e al Rode Duivel na zijn sterke prestaties bij Anderlecht. De ideale aanleiding om ’the next big (Belgian) thing’ van kop tot teen te ontleden. Kenner Johan Boskamp en ex-coaches Hein Vanhaezebrouck en Bob Browaeys geven hun ongezouten oordeel en wat blijkt: de vergelijking met Eden Hazard – de man/Duivel hij ooit moet opvolgen – is nooit veraf.