’Geldingsdrang om boel op stelten te zetten is volop aanwezig’ Tom Dumoulin: ’Er schuilt nog een speciale renner in mij’

Door Hans Ruggenberg

Tom Dumoulin wil zich zondag tijdens de Amstel Gold Race laten gelden. „Ik kijk ernaar uit om de klimmetjes op te fietsen met het publiek dat daar staat.” Ⓒ ANP

Het turbulente leven van Tom Dumoulin blijft fascineren. Een jaar terug werd hij als toeschouwer tijdens de Amstel Gold Race weer verliefd op de wielersport. In de aanloop naar deze editie praat hij onder meer over zijn geldingsdrang („Ben ik nog in staat om een klassement te rijden?”) en de superwielrenners Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert („Wat ik heb, hebben zij in het kwadraat”). En over zijn gevoel van vorig jaar zegt Dumoulin: „Waarom moet ik me daar tegen wapenen?”