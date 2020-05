Sport Kort: Geen World Baseball Classic in 2021

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkbal: Geen World Baseball Classic in 2021

09.29 uur: De organisatie wil het nog niet bevestigen, maar volgens diverse Amerikaanse media gaat de World Baseball Classic volgend jaar niet door. Het officieuze WK voor honkballers staat voor maart 2021 op het programma. Het Nederlandse team, dat zowel in 2013 als 2017 op de vierde plaats eindigde, is al zeker van deelname aan de prestigieuze WBC. Voor de komende editie wordt het deelnemersveld uitgebreid van zestien naar twintig landen.

Het toernooi wordt georganiseerd door de internationale honk- en softbalfederatie WBSC, samen met de organisatie van de Major League. Profs uit de Amerikaanse MLB doen, bij toestemming van hun clubs, ook mee aan de WBC.

Vanwege het coronavirus is het onduidelijk wanneer dit jaar weer gehonkbald kan worden in de Verenigde Staten. De Olympische Spelen van Tokio, waar honkbal terugkeert op het programma, zijn verschoven van komende zomer naar volgend jaar. Om ruimte te maken op de kalender, wordt de WBC volgens Amerikaanse media uitgesteld van 2021 naar 2023. Het toernooi vindt plaats in Japan, Taiwan en de VS, met de finaleronde in het Marlins Park in Miami.