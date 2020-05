Sport Kort: Wereldkampioen judo beschuldigd van aanranding tiener

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Judo: Levenslange schorsing voor Zuid-Koreaanse wereldkampioen

Wang-Ki chun is niet meer welkom in de judowereld. De 31-jarige Zuid-Koreaanse wereldkampioen is door de nationale judobond van zijn land levenslang geschorst omdat hij wordt beschuldigd van aanranding.

Wang-Ki chun werd begin mei gearresteerd omdat hij een tiener seksueel zou hebben lastiggevallen. Of dat echt is gebeurd, is nog niet bewezen. De Zuid-Koreaanse judobond vindt dat Wang-Ki chun de judowereld schade heeft aangebracht en schorst hem daarom.

De tweevoudig wereldkampioen beëindigde in 2016 zijn loopbaan als judoka, maar hij had het plan snel terug te keren als coach. Wang-Ki chun gaat de schorsing aanvechten.

Atletiek: Kalender krijgt vorm

18.49 uur: De internationale kalender heeft vorm gekregen voor de maanden augustus, september en oktober van dit jaar. De wereldatletiekbond World Athletics heeft ongeveer achttien toonaangevende internationale wedstrijden kunnen plannen in die periode. Het betreft vooral wedstrijden uit de Diamond League en Continental Tour Gold. Er is één officieel WK opgenomen en dat is de WK halve marathon op 17 oktober in het Poolse Gdynia.

De Diamond League presenteerde eerder dinsdag al een verkorte versie van zijn wedstrijdenreeks, hoewel die nog altijd uit elf meetings bestaat. De eerste volwaardige Diamond League vindt op 14 augustus plaats in Monaco. Daarna komen Gateshead, Stockholm, Lausanne, Brussel (Memorial Van Damme), Parijs, Rome/Napels, Shanghai, Eugene en Doha aan de beurt. Het seizoen eindigt op 17 oktober in China op een nog te bepalen locatie.

De wedstrijden uit de Diamond League in Londen (4 en 5 juli), Rabat (31 mei) en de geplande finale in Zürich (9-11 september) zijn geschrapt vanwege het coronavirus. Zürich kreeg als goedmaker wel al de seizoensfinales van 2021 en 2022 toegewezen.

De Continental Tour Gold in het Finse Türkü trapt het internationale seizoen af op 11 augustus. Dat is na het weekend van 8 en 9 augustus, dat World Athletics heeft gereserveerd voor nationale kampioenschappen. De Bislett Games in Oslo staan nog altijd op de originele datum van 11 juni, maar de organisatie van die meeting houdt een bijzondere alternatieve editie.

De spelers van het Nederlands vrouwenteam vorige week tijdens een training in het Wagener-stadion. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hockey: Euro Hockey League verplaatst naar oktober

15.35 uur: De organisatie van de Euro Hockey League (EHL) hoopt de eindfase van het toernooi in oktober alsnog te kunnen afwerken. De acht overgebleven teams bij zowel de mannen als de vrouwen zouden vorige maand in het paasweekeinde om de eindzege gaan strijden, maar de zogeheten Final 8 werd tot nader order uitgesteld vanwege het coronavirus. Het is de bedoeling dat de finaleronde van het seizoen 2019/2020 nu van 14 tot en met 18 oktober wordt gehouden in het Wagener-stadion van Amsterdam.

De organisatie is wel afhankelijk van de Nederlandse overheid. Tot 1 september zijn sowieso geen sportwedstrijden toegestaan in ons land. Het kabinet heeft aangegeven dat massale evenementen waar veel publiek op afkomt in principe pas weer zijn toegestaan als er een vaccin is gevonden tegen het coronavirus.

Omdat de Final 8 van dit seizoen wordt doorgeschoven naar volgend seizoen, heeft dat ook consequenties voor de speelkalender van de EHL in 2020-2021. Normaal gesproken staat in oktober de eerste knock-outronde op het programma. „We zitten in een hoogst ongebruikelijke situatie”, zegt Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese hockeyfederatie EHF en bestuurslid van de EHL. „We moeten daar een oplossing voor vinden.”

Jeffrey Herlings. Ⓒ ANP

Motorsport: Herlings begin augustus weer aan de bak

13.04 uur: Jeffrey Herlings heeft weer een doel voor ogen. De organisatie van de WK motorcross heeft een nieuwe kalender opgesteld voor de rest van het seizoen in de MXGP. De eerstkomende grand prix in de koningsklasse is nu op 2 augustus in Rusland, een week later gevolgd door die van Letland.

Herlings won begin maart de eerste twee grands prix van dit seizoen, in Groot-Brittannië en op het circuit van Valkenswaard. Het coronavirus zorgde ervoor dat daarna steeds meer wedstrijden afgelast of uitgesteld moesten worden.

De organisatie, Infront Moto Racing, heeft samen met de internationale motorsportfederatie FIM nu een nieuwe kalender samengesteld voor de rest van 2020. Voor drie wedstrijden moet nog een nieuwe datum worden gevonden. De GP’s van Italië en Frankrijk gaan dit jaar niet door.

Voetbal: FIFA houdt congres online

11.34 uur: De wereldvoetbalbond FIFA houdt het jaarlijkse congres voor één keer online. Vertegenwoordigers van de 211 landen die bij de FIFA zijn aangesloten zouden elkaar dit jaar treffen in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Vanwege de coronacrisis heeft de FIFA besloten om het congres op 18 september online te houden.

Het 70e jaarcongres van de FIFA stond gepland voor 5 juni. In maart, toen het coronavirus zich begon te verspreiden over de wereld, besloot de mondiale federatie al om de bijeenkomst te verplaatsen naar vrijdag 18 september. De bondsvertegenwoordigers hoeven nu niet naar Ethiopië te reizen, maar ze kunnen thuis op hun computer meedoen aan het congres.

Op het congres worden doorgaans belangrijke beslissingen genomen, bijvoorbeeld over de toewijzing van grote toernooien. Vorig jaar op het congres in Parijs werd Gianni Infantino herkozen als voorzitter van de FIFA. De agenda voor de komende ledenvergadering is nog niet bekend.

Voetbal: Chinese voetbalclub Tianjin verdwijnt uit Super League

11.20 uur: De Chinese voetbalclub Tianjin Tianhai verdwijnt uit de Super League, de hoogste afdeling in het land. De financiële problemen zijn zo groot geworden dat de club geen andere optie ziet dan zich failliet te laten verklaren. De club werd in 2006 opgericht onder de naam Hohhot Binhai FC, maar onderging sindsdien diverse naamsveranderingen.

Tianjin raakte in de problemen nadat eigenaar Shu Yuhui vanwege corruptie in de gevangenis was beland. De club kon daardoor de rekeningen niet meer betalen. Afgelopen seizoen eindigde Tianjin Tianhai net boven de degradatiestreep in de Super League. Shenzhen FC, dat wel degradeerde, neemt nu vermoedelijk de vrijgekomen plek in. De start van de Chinese competitie is vanwege de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Mogelijk gaat de bal volgende maand weer rollen.

Tianjin promoveerde in 2016 onder de Italiaanse trainer Fabio Cannavaro naar de hoogste afdeling, waarin het een jaar later als derde eindigde en zich zo plaatste voor de Aziatische Champions League. Topspelers uit Europa als Axel Witsel, Alexandre Pato en Luis Fabiano speelden de afgelopen jaren voor Tianjin.

Honkbal: Geen World Baseball Classic in 2021

09.29 uur: De organisatie wil het nog niet bevestigen, maar volgens diverse Amerikaanse media gaat de World Baseball Classic volgend jaar niet door. Het officieuze WK voor honkballers staat voor maart 2021 op het programma. Het Nederlandse team, dat zowel in 2013 als 2017 op de vierde plaats eindigde, is al zeker van deelname aan de prestigieuze WBC. Voor de komende editie wordt het deelnemersveld uitgebreid van zestien naar twintig landen.

Het toernooi wordt georganiseerd door de internationale honk- en softbalfederatie WBSC, samen met de organisatie van de Major League. Profs uit de Amerikaanse MLB doen, bij toestemming van hun clubs, ook mee aan de WBC.

Vanwege het coronavirus is het onduidelijk wanneer dit jaar weer gehonkbald kan worden in de Verenigde Staten. De Olympische Spelen van Tokio, waar honkbal terugkeert op het programma, zijn verschoven van komende zomer naar volgend jaar. Om ruimte te maken op de kalender, wordt de WBC volgens Amerikaanse media uitgesteld van 2021 naar 2023. Het toernooi vindt plaats in Japan, Taiwan en de VS, met de finaleronde in het Marlins Park in Miami.