Boomlange doelman beleeft definitieve doorbraak bij Anderlecht Keeper Bart Verbruggen in beeld bij Oranje

Anderlecht-keeper Bart Verbruggen heeft zich met overtuigende optredens in de kijker gespeeld van het Nederlands elftal. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

AMSTERDAM - De nieuwe bondscoach Ronald Koeman maakt vrijdag zijn eerste voorselectie bekend. Op keepersgebied zal die een geheel andere invulling krijgen dan in de WK-selectie eind vorig jaar het geval was. Niet alleen omdat keeperstrainer Frans Hoek is opgevolgd door Patrick Lodewijks, maar vooral ook doordat alle drie de WK-keepers al geruime tijd niet meer in actie zijn gekomen. Een verrassende, nieuwe naam, die ook door Lodewijks zelf al is opgeworpen, is die van de pas 20-jarige Bart Verbruggen, die indruk maakt als lichtpuntje bij het dit seizoen kwakkelende Anderlecht.