Premium Het beste van De Telegraaf

Boomlange Bart Verbruggen (20) beleeft definitieve doorbraak bij Anderlecht Voor wie kiest Ronald Koeman? Nieuwe naam in beeld bij Oranje

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ronald Koeman is terug als bondscoach en maakt vandaag zijn eerste voorselectie bekend. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - De nieuwe bondscoach Ronald Koeman maakt vrijdag rond 12.00 uur zijn eerste voorselectie bekend. Op keepersgebied zal die een geheel andere invulling krijgen dan in de WK-selectie eind vorig jaar het geval was. Niet alleen omdat keeperstrainer Frans Hoek is opgevolgd door Patrick Lodewijks, maar vooral ook doordat alle drie de WK-keepers al geruime tijd niet meer in actie zijn gekomen. Een verrassende, nieuwe naam, die ook door Lodewijks zelf al is opgeworpen, is die van de pas 20-jarige Bart Verbruggen, die indruk maakt als lichtpuntje bij het dit seizoen kwakkelende Anderlecht.