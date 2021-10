Sporting Portugal pakt tegen Besiktas eerste punten in poule Ajax

Voor beide ploegen was het dinsdagavond een cruciale wedstrijd. Na twee duels stond zowel Besiktas als Sporting nog met lege handen en de teams snakten dus naar punten.

De Turken schoten uit de startblokken en noteerden in de eerste minuten al een aantal grote kansen. Toch was het Sporting dat op voorsprong kwam via Sebastian Coates. De Uruguayaan kopte een corner binnen. Het was pas de eerste keer dat de Portugezen dicht bij het doel van Ersin Destanoglu verschenen en de voorsprong was dus volledig tegen de verhoudingen in.

Echt lang kon de equipe van Rúben Amorim niet van de voorsprong genieten. Binnen tien minuten was het duel weer in evenwicht door een goal van de Canadees Cyle Larin. Amper drie minuten later kwamen de Portugezen weer op voorsprong. Coates tekende, met wederom een kopbal, voor zijn tweede van de avond: 1-2. Na een handsbal van Vida besloten de scheidsrechter en VAR dat de bal op de stip ging. Pablo Sarabia faalde niet en zette zijn ploeg op een comfortabele 1-3 voorsprong.

Vlak voor rust dacht Alex Teixeira met een wereldgoal voor de de aansluitingstreffer te zorgen. Met een volley lobte Teixeira de bal op magistrale wijze in de lange hoek over de keeper heen, maar hij stond buitenspel en dus ging de goal niet door.

Paulinho zorgde vlak voor tijd met een snoeiharde knal van afstand voor de einduitslag: 1-4.

Manchester City geeft Club Brugge voetballes

Manchester City heeft overtuigend afgerekend met Club Brugge. Met Noa Lang in de basis kon Brugge in eigen huis niets beginnen tegen het veel te sterke City: 1-5.

Brugge kende een uitstekend begin van het Champions League-seizoen. Na het verrassende gelijkspel tegen PSG en de overwinning op RB Leipzig stond de ploeg van Philippe Clement voor aanvang van het duel op de tweede plaats in de poule. Manchester City snakte naar drie punten, de finalist van vorig seizoen verloor in Parijs en begon het treffen als derde in de poule met drie punten.

Noa Lang druipt teleurgesteld af na de 0-3 van Manchester City. Ⓒ HH/ANP

Vanaf het eerste fluitsignaal hadden de Belgen niets in te brengen. City was heer en meester en na twee eerdere afgekeurde goals kwamen de Engelsen na een halfuur dan toch op voorsprong. João Cancelo tikte van dichtbij binnen, waardoor de ploeg van Pep Guardiola in de virtuele stand over Brugge heen sprong. Nog voor de theepauze verdubbelde Riyad Mahrez de score.

Ook na de rust ging City vrolijk verder. Op aangeven van Kevin De Bruyne tekende Kyle Walker voor de 0-3. Cole Palmer maakte de avond voor de Belgen nog wat pijnlijker. De middenvelder besloot vanaf de rand van het stafschopgebied uit te halen en zag het leer in het doel verdwijnen: 0-4. Hans Vanaken maakte zo’n tien minuten voor tijd de 1-4 na een assist van Ruud Vormer. Uiteindelijk viel er ook nog een zesde goal. Mahrez zorgde met zijn tweede van de avond voor de eindstand: 1-5.

In de tweede helft mochten Vormer en Bas Dost invallen bij Brugge.

