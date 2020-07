Cristiano Ronaldo aast op vijfde Gouden Schoen

De Gouden Schoen wordt jaarlijks uitgereikt aan de topschutter van de Europese velden, in competitieverband. Lionel Messi won de prijs het vaakst, maar liefst zes keer. Ronaldo heeft vier keer met de trofee in zijn handen gestaan.

De laatste keer was na het seizoen 2014/2015, toen hij namens Real Madrid in La Liga tot 48 doelpunten kwam. Dit seizoen staat de teller van de Portugees op 28. Deze goals maakte hij in de Serie A voor Juventus.

Momenteel wordt de lijst aangevoerd door Robert Lewandowsi. De Poolse spits van Bayern München scoorde het afgelopen seizoen 34 keer. De Bundesliga is echter al uitgespeeld, dus kan Lewa zijn totaalaantal niet meer opschroeven. Ook Messi, die met 22 goals achtste staat, lijkt geen aanspraak meer te maken op de Gouden Schoen. Voor hem zijn er nog slechts twee wedstrijden te gaan in La Liga.

Ronaldo krijgt met Juventus nog zes kansen om Lewandowski te achterhalen. Er is echter nog een kaper op de kust: Ciro Immobile. De Italiaan scoorde al 29 keer voor Lazio Roma dit seizoen, maar na de coronapauze oogt zijn club niet meer als de geoliede machine die het eerder dit voetbaljaar wel was.

Puntentelling

Het gaat bij het winnen om de Gouden Schoen gek genoeg niet om het aantal doelpunten, maar om het aantal punten.

Spelers uit de vijf grote Europese competities (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk) krijgen twee punten per goal. Andere doelpuntenmakers, bijvoorbeeld uit de Eredivisie, moeten het doen met 1.5 punt per treffer.

Top 10

Dit is de huidige stand in de strijd om de Gouden Schoen. De vetgedrukte spelers komen dit seizoen nog in actie. De eerste rij is het aantal doelpunten, de tweede het aantal punten.