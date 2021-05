Interview Gerard van der Lem: ’Seedorf was in tranen’

„Ze mochten niet naar het Nederlands jeugdelftal, want ze moesten wel even een beuk krijgen.” De KNVB bleef echter aandringen op hun meespelen, omdat het dragende spelers waren, waarna Van der Lem een één-tweetje maakte met technisch directeur Leo Beenhakker.

„Hij zou ze op kantoor flink aanpakken en ik zou voor de deur staan, zodat ik het allemaal kon horen. En na een kwartier zou ik binnenkomen”, lacht de Amsterdammer.

„Ik hoorde Leo tekeer gaan en op die tafel rammen. De spelers fluisterden en huilden en waren helemaal van de kaart. Nadat ik binnenkwam, zat Clarence ook te huilen. Hij zei: ’Trainer, we zullen het nooit meer doen’. Zie je ze zitten met z’n zessen?”

Gerald van der Lem werkte later bij het eerste van Ajax als assistent van Louis van Gaal ook samen met Clarence Seedorf. Ⓒ HH/ANP

Jaren later kwam Seedorf erop terug. „Hij had een Italiaanse lagere-divisie-club gekocht (Monza, red.) en de trainer eruit gegooid. Hij wilde mij als trainer hebben, omdat ik goed met jonge jongens kon omgaan. Ik zat echter in Turkije als assistent van Shota Arveladze. Maar vijf maanden later wilde ik hem best helpen. Opeens zei hij: ’Trainer, ik ben het gesprek met Beenhakker en u nooit vergeten, hoor’. Prachtig toch?”

