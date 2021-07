Live Tour: Duo vluchters krijgt de ruimte

Volg de tiende etappe hier live.

Voorbeschouwing

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over de tiende etappe.

De rit voert van Albertville, in 1992 gastheer van de Olympische Spelen, in zuidwestelijke richting over 190,7 kilometer naar Valence. In het begin van de etappe ligt de enige beklimming voor het bergklassement, de 7 kilometer lange Col de Couz van de vierde categorie. Op zo’n 40 kilometer van de streep gaat de weg echter nog eens over 5 kilometer omhoog en daar zullen de sprinters moeten zorgen dat ze niet hoeven te lossen.

Drie keer eerder kwam de Tour aan in Valence. In 1996 won de Colombiaan José Jaime González uit een groep vluchters. In 2015 en in 2018 eindigde de etappe in een sprint, met zeges voor de Duitser André Greipel en de Slowaak Peter Sagan. Beide renners bevinden zich nu ook weer in het peloton.

Weg open voor ’Cav’?

De weg voor een derde zege in deze Tour - en een 33e overall - voor Mark Cavendish lijkt open te liggen, als er door Deceuninck-QuickStep wordt aangestuurd op een sprint. „Nu Julian Alpahilippe is weggevallen voor het klassement, zal zijn ploeg - en dus die van ’Cav’ - wel voor hem gaan rijden. Hij heeft nu ook een doel, met dat record én natuurlijk nog de groene trui.”

Maar aansturen richting een massaspurt gaat niet zomaar, weet ook Breukink. „Ze zullen voor de sprint willen gaan en andere ploegen wellicht ook. Maar de koers controleren in deze fase van de Tour wordt steeds moeilijker.”

Nu er meerdere sprinters zijn weggevallen door de slopende rit van maandag, wie moet Cavendish nog gaan bedreigen? „Ik vind dat Nacer Bouhanni het wel goed doet, maar hij heeft geen ploeg om hem in stelling te brengen. Ze zullen wellicht een kleine kopgroep laten wegrijden, dat wordt het verhaal.”

Record Merckx

En het legendarische record van Eddy Merckx (34 zeges), gaat die eraan? „Dat we het er überhaupt over hebben, zegt al genoeg. Niemand zag dit aankomen. Een week voor de Tour zou hij niet eens gaan. En ik denk dat het Deceuncinck wel lukt om een sprint te forceren en dan heeft ’Cav’ zoveel vertrouwen met die groene trui om zijn schouders.

De Sloveense geletruidrager Tadej Pogacar stapt na de rustdag op met een voorsprong van 2 minuten op de Australiër Ben O’Connor. De Brit Cavendish verdedigt de groene puntentrui en de Colombiaan Nairo Quintana de bollentrui.

De start is om 13.20 uur in Albertville. De eerste renner wordt rond 17.30 uur in Valence verwacht.

Volg de tiende etappe van de Tour hier op de voet