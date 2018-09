Besiktas laat na om verder uit te lopen

Ryan Babel op archiefbeeld Ⓒ credits

ANTALYA - Besiktas is er in de Turkse competitie niet in geslaagd verder uit te lopen. De koploper kwam zondag bij Antalyaspor niet verder dan 0-0, en behoudt zo twee punten voorsprong op Basaksehir. De achtervolger verspeelde eerder op zondag ook twee punten, door in eigen stadion met 3-3 gelijk te spelen tegen Karabukspor.