Met deze auto wil racetalent ’VeeKay’ VS veroveren

De 19-jarige coureur uit Hoofddorp gaat rijden met nummer 21. „We weten dat ze snel is, we weten dat ze mooi en gemeen is. Samen gaan we veel plezier hebben”, aldus Van Kalmthout, die in de Verenigde Staten door het leven gaat als VeeKay, na de eerste kennismaking met zijn nieuwe racemonster.

De Nederlander gaat bij Ed Carpenter Racing een duo vormen met de 28-jarige Amerikaan Conor Daly. Het Indy Car-seizoen begint op 15 maart in St. Petersburg in Florida.

De bolide van Rinus van Kalmthout. Ⓒ Ed Carpenter Racing

Van Kalmthout wordt net als Max Verstappen gesponsord door supermarktketen Jumbo. De Noord-Hollander is voornemens om direct om de overwinningen mee te doen en op die manier de harten van de Amerikaanse én Nederlandse racefans te veroveren. Tijdens zijn eerste tests toonde hij direct al zijn snelheid.

„Max heeft natuurlijk zijn oranje leger. Ik hoop dat ik dat een klein beetje kan overnemen. Het is niet gebruikelijk dat een Nederlandse coureur IndyCar rijdt en zeker niet fulltime. Het zou prachtig zijn als de fans uit Nederland achter mij gaan staan en zo ons land een beetje mee te nemen naar Amerika.”

Van Kalmthout ging drie jaar geleden zijn geluk ging beproeven aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Dat hij na goede optredens in onder meer de zogeheten Indy Lights nu al zou rijden in de IndyCar, als kopman nota bene, had hij toen niet kunnen bevroeden.

„IndyCar noem ik de Formule 1 van twintig jaar terug. Natuurlijk zijn het heel moderne auto’s, maar de circuits lopen nog een beetje achter. Dat vind ik juist heel gaaf. Als je bijvoorbeeld op de Road America rijdt in Elkhart-Lake, daar staan gewoon nog van die strobalen langs de baan. De auto’s zijn vergelijkbaar. Dat levert mega-gevechten op. Het is super om daar als enige Nederlander in te rijden. Als ik eerlijk ben, vind ik als fan de races in de IndyCar ook veel gaver dan Formule 1. Je kan heel dicht bij de auto’s komen. Het is echt bruut.”