VIDEO Kille begroeting ManU-spelers Ronaldo en Bruno Fernandes in kleedkamer Portugal

Met Diogo Dalot heeft de Portugese nationale ploeg overigens nog een derde speler in de gelederen die zijn brood verdient bij Manchester United.

Het interview van Ronaldo viel bijzonder slecht bij alles wat United ademt. De Portugese aanvaller haalde onder meer uit naar Erik ten Hag en zegt in het programma Piers Morgan Uncensored zich verraden te voelen door de Engelse grootmacht. „Het voelt alsof de club van me af wil. Niet alleen de coach, maar ook de andere mannen met macht binnen de club. Ik voel me verraden en in de steek gelaten”, aldus de 37-jarige Ronaldo.