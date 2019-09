Luiten op zoek naar perfectie bij centennium KLM Open

KLM -directeur Harm Kreulen en Joost Luiten zijn het erover eens: ,,Er is een parallel tussen golfen en vliegen.’’ Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

HAARLEMMERMEER - De een, Joost Luiten, is hét gezicht van het KLM Open. De ander, Harm Kreulen, draait achter de schermen overuren. De topgolfer en de directeur van KLM Nederland zijn ieder op hun eigen manier de motoren van het evenement. In een gesprek geven ze aan hoe ze deze golfweek beleven, ook met het oog op deze speciale editie waarin KLM haar centennium viert en het toernooi op The International nabij Schiphol vandaag toe is aan de honderdste editie.