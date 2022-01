Samuel Armenteros begint aan derde periode bij Heracles Almelo

Armenteros tekende voor het eerst bij Heracles Almelo in de zomer van 2009. Daarna vertrok hij naar RSC Anderlecht. Na periodes bij Feyenoord, Willem II en FK Qarabağ kwam hij terug bij Heracles Almelo.

Vervolgens toonde Benevento Calcio, destijds uitkomend in de Serie A, interesse in Armenteros en nam hem over. Daarna voegde hij nog Portland Timbers, FC Crotone en Fujairah SC toe aan zijn lijst met werkgevers.