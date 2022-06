Van Gaal krijgt na ’oude troep’-uitspraak opvallend presentje van De Kuip

De bondscoach had zaterdag na de wedstrijd tegen Polen in De Kuip nogal wat kritiek op de faciliteiten van het stadion in Rotterdam en mopperde ook dat voor de staf alleen een pot koffie op tafel stond. Dinsdag trof hij in de kleedkamer een espressomachine aan met een kaartje.

Dat kaartje haalde de bondscoach tijdens zijn interview voor de wedstrijd bij de NOS lachend uit zijn zak en liet het voor de camera zien. „Beste meneer Van Gaal, we hopen dat deze koffie u beter zal smaken”, viel te lezen. „Veel plezier en succes vandaag. Met vriendelijke groeten, Team Stadion Feyenoord.”

’Beste meneer Van Gaal, we hopen dat deze koffie u beter zal smaken’ Ⓒ ANP/HH

Oude troep

Van Gaal, die de faciliteiten in De Kuip zaterdag nog omschreef als „oude troep”, was blij met het gebaar van het stadion. „Ik was verrast door de espressomachine in onze kleedkamer. Een heel lief kaartje. Ik heb hem speciaal meegenomen. Ze doen het niet voor niets. Misschien zijn ze het wel met me eens”, zei hij lachend.

Afgelopen weekend was de bondscoach nog kritisch op de faciliteiten in het Rotterdamse stadion. „De technisch staf moet hier in de gym zitten. Op een tafel staat dan een pot koffie. En in de rust is het zo krap dat ik met mijn rug naar tien of twaalf spelers sta. Dat kan natuurlijk niet”, zei Van Gaal, die aangaf dat hij een voorkeur heeft voor de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.