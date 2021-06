Ferrari-coureur Charles Leclerc verloor koppositie door ’tak op de baan’

In de eerste bocht van de GP van Azerbeidzjan wist Leclerc zijn eerste positie nog vast te houden, maar het duurde niet lang voordat Hamilton hem voorbij ging. In de derde ronde profiteerde de wereldkampioen van de hogere topsnelheid van zijn Mercedes om Leclerc te passeren.

"Toen werd ik nogal verrast met dat ding daar"

Uiteindelijk moest de Monegask zich tevreden stellen met een vierde plaats, omdat hij tijdens de pitstops een plaats verloor aan Pierre Gasly en Sebastian Vettel hem op de baan wist te verschalken.

Verrassing

Maar als Leclerc terugkijkt op zijn gevecht met Hamilton, vertelt hij dat hij gedwongen werd om bocht vijftien af te snijden - net als Max Verstappen - omdat er een tak op de baan lag.

Sebastian Vettel (L) wordt met zijn tweede plek gefelicteerd door Charles Leclerc. Ⓒ ANP/HH

„Ja, dat was niet geweldig”, aldus Leclerc. „Ik heb geen idee wat dat was. Ik zag de gladde baan in bocht vijftien en toen werd ik nogal verrast met dat ding daar. Daardoor moest ik naar buiten, toen vertraagde ik om geen tijd te winnen en helaas raakten we het daar een beetje kwijt, want we werden ingehaald door Lewis en toen was het wat moeilijker in de ’vuile’ lucht. Het is dus een beetje jammer, maar dat is sowieso niet de oorzaak van onze vierde plaats, we zouden misschien wat later zijn ingehaald.”

Geen concurrentie

Ferrari begon aan de race met het idee dat ze niet konden concurreren met Red Bull en Mercedes, maar Leclerc geeft wel aan verrast te zijn door de goede prestaties van AlphaTauri en Aston Martin.

„Het was, laten we zeggen, geen enorme teleurstelling, het was eerder zoals verwacht. We wisten dat Max, de Red Bulls en Mercedes behoorlijk wat meer tempo hadden dan wij op de lange runs, dus ik probeerde niet te veel tegen hen te vechten, ik probeerde me gewoon te focussen op mijn eigen race.”