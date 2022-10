Van Dijk 16e bij verkiezing Gouden Bal, Gavi verslaat Gravenberch

Het tijdschrift France Football maakt maandagavond bekend wie van de 30 genomineerden de Gouden Bal wint. Karim Benzema geldt als grote favoriet. De Franse spits van Real Madrid was het afgelopen seizoen betrokken bij 59 doelpunten van Real Madrid. Hij scoorde 44 keer en leverde 15 assists. Benzema won met Real de Champions League en de landstitel.

Vorig jaar was Robert Lewandowski de grote favoriet, maar ging de prijs toch weer naar Lionel Messi. France Football veranderde na die uitverkiezing een aantal zaken. De verkiezing ging nu niet meer over een kalenderjaar maar over een seizoen. De kanshebbers werden ook niet alleen meer aangedragen door journalisten van France Football. De jury bestaat nog steeds uit journalisten, één per land. Maar alleen journalisten uit landen die in de top 100 van de wereldranglijst staan, mogen een stem uitbrengen. Van Dijk was als enige Nederlander genomineerd.

Gavi verslaat Gravenberch

De eerste prijs van de avond op het Gouden Bal-gala in Parijs is voor Gavi. De 18-jarige middenvelder van FC Barcelona wint de Kopa Trophy en treedt daarmee in de voetsporen van zijn teamgenoot Pedri (19), die samen met Ronaldo de prijs mocht uitreiken. Ryan Gravenberch werd uiteindelijk zesde in deze verkiezing.

Putellas wederom winnares bij vrouwen

Putellas (28) van FC Barcelona, die een dag voor het EK in Engeland een zware knieblessure opliep, is net als vorig jaar de winnaar van de Ballon d'Or Féminin.

Ze begint haar toespraak met de woorden 'Madre mia' en het wegpinken van een traantje. Na haar geweldige seizoen bij FC Barcelona hoopte ze afgelopen zomer ook te schitteren op het EK in Engeland, maar een dag voor de start van het toernooi liep ze op de training bij Spanje een zware kruisbandblessure op. Daardoor zal ze dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen.