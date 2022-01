Premium Het beste van De Telegraaf

’30-Millionen-Rakete’ Donyell Malen kan op complimenten rekenen na glansrol

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Donyell Malen zoekt zijn ploeggenoot Marco Reus op na een doelpunt. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Donyell Malen (23) ontpopt zich steeds meer tot de wervelwind waarvoor Borussia Dortmund ruim 30 miljoen euro overmaakte aan PSV. De 17-voudig international besloot 2021 al met vijf goals in zijn laatste zeven duels. Op bezoek bij Hoffenheim leverde hij zaterdag zijn eerste drie assists in de Bundesliga: 2-3. Danke, Donny!, was te lezen op de social media van de Duitse topclub.