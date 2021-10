Onbegrijpelijke crash: ’wielerfan’ steekt vlak voor finish weg over

Daar werd de Cicloturista Condaca Salmor gereden, een wedstrijd van 88 kilometer voor mountainbikers. De koploper trok in de laatste rechte lijn voor de finish een sprintje om zijn achtervolgers achter zich te houden. Alleen had een toeschouwster ogenschijnlijk niet door wat er precies gaande was. De vrouw liep zonder te kijken de straat over net op het moment dat de renner passeerde.

Een botsing was onvermijdelijk en de twee smakten hard tegen het asfalt. De mountainbiker liep een lichte hersenschudding op en tijdelijk geheugenverlies. De vrouw werd ter plekke verzorgd, maar hoe het precies het gaat is niet duidelijk.