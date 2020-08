Tom Dumoulin na ritzege Wout van Aert: ’Het is echt niet normaal’

Wout van Aert sprint in Saint-Christo-en-Jarez na groot machtsvertoon van Team Jumbo-Visma naar de zege tijdens de eerste etappe van de Dauphiné Liberé. Ⓒ EPA

SAINT-CHRISTO - Beestachtig gingen ze weer tekeer, de mannen van Jumbo-Visma. De eerste etappe van de Dauphiné was een ’masterclass’, zoals ze die eerder in de Tour de l’Ain gaven. Ontsnappen was onmogelijk in de finale, met eerst Robert Gesink die het peloton geselde, daarna smoorden Primoz Roglic en Tom Dumoulin verschillende vluchtpogingen in de kiem. Steven Kruijswijk plaveide vervolgens de weg voor Wout van Aert, die al het voorwerk op het steile slotmuurtje afmaakte.