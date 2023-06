Premium Het beste van De Telegraaf

Alireza Jahanbakhsh: ’Alle reden om bij Feyenoord te blijven’

Door Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Alireza Jahanbakhsh Ⓒ Pro Shots

ROTTERDAM - Vlak voor zijn vakantie naar Iran blikte Alireza Jahanbakhsh nog eenmaal terug op een van zijn bijzonderste seizoenen uit zijn loopbaan. De rechtsbuiten van Feyenoord was lang niet altijd onomstreden in De Kuip, maar met een sterke tweede seizoenshelft droeg hij met vijf doelpunten, waaronder twee tegen PSV, en zeven assists uiteindelijk ruimschoots bij aan de zestiende landstitel van de Stadionclub. „Dit is een van de bijzonderste groepen waar ik ooit mee heb samengewerkt.”