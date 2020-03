’Het zou me verbazen als de Olympische Spelen doorgaan’

Nicholas Heiner Ⓒ Sander van der Borch / Watersportverbond

Net als alle topsporters leven ook de Nederlandse zeilers in onzekere tijden. De coronacrisis heeft een grote weerslag op hun sportieve carrières. Na een rondje langs de velden, met Marit Bouwmeester, Kiran Badloe, Afrodite Zegers en Nicholas Heiner, blijkt maar weer eens in welke spagaat deze olympiërs zitten. Natuurlijk gaat volgens het viertal de gezondheid van iedereen boven alles. Aan de andere kant klopt het sporthart ook voor hun passie en de daaraan samenhangende olympische droom. Er wordt inmiddels wél nadrukkelijk rekening gehouden met uitstel van de Spelen in Tokio. „De situatie accepteren en nieuwe plannen maken.” Zo luidt de algehele conclusie.