Knappe zege Griekspoor op Zverev op ABN AMRO Open

Zverev is de mondiale nummer 17. Hij was ooit de nummer 2 van de wereld, maar hij kwam een groot deel van vorig jaar niet in actie door een enkelblessure. Hij liep die blessure op in de halve eindstrijd van Roland Garros tegen Rafael Nadal.

In aanloop naar het duel met Zverev klaagde Griekspoor over pijn in zijn enkel. Hij gaf dinsdag te kennen dat hij zich zou hebben afgemeld voor ieder ander toernooi dan Rotterdam.

Vrijdag neemt Griekspoor het in Ahoy bij de laatste acht op tegen de winnaar van het duel tussen de Deen Holger Rune en Gijs Brouwer. Die twee treffen elkaar donderdagavond.

Bekijk ook: Botic van de Zandschulp knokt zich in drie sets langs lucky loser

Griekspoor eerste Nederlandse kwartfinalist in Ahoy sinds 2018

Griekspoor is de eerste Nederlandse kwartfinalist op het ABN AMRO Open sinds 2018. Vijf jaar geleden wist Robin Haase zich bij de laatste acht in Ahoy te scharen en sindsdien lukte dat geen Nederlandse tennisser meer in het enkelspel.

Haase verloor in 2018 met 4-6 6-1 6-1 van Roger Federer, die door zijn zege de nummer 1-positie op de wereldranglijst heroverde. Op weg naar de laatste acht versloeg Haase uitgerekend Griekspoor en Thiemo de Bakker.

Jan Siemerink was in 1998 de laatste Nederlandse winnaar in Rotterdam. De huidige toernooidirecteur Richard Krajicek zegevierde in 1995 en 1997.

Donderdag kunnen ook Botic van de Zandschulp en Gijs Brouwer nog de laatste acht bereiken. Zij treffen respectievelijk Daniil Medvedev uit Rusland en de Deen Holger Rune.