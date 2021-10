Vitesse rekent af met Tottenham Hotspur

Het goudhaantje was wederom linksback Maxi Wittek. De Duitser was al de grote held van de return tegen Anderlecht, toen hij met twee goals verantwoordelijk was voor de plaatsing voor de groepsfase van de Conference League. In een typische 0-0 wedstrijd nam Wittek in de 78e minuut de bal uit een voorzet van rechtsback Eli Dasa ineens op de pantoffel en deed de uitverkochte Gelredome in vreugde uitbarsten (1-0).

Boodschap voor mede-fans

De thuisbasis van Vitesse had met een opkomst van 23.931 de hoogste bezetting sinds 2014 (Vitesse-Ajax 25.500). De harde kern van Vitesse ontrolde halverwege de tweede helft vier spandoeken met de tekst ‘Nu jullie er toch zijn’ en de data van de thuiswedstrijden tegen Go Ahead Eagles, FC Utrecht en AZ. Voetbalhumor met een ernstige ondertoon, want in de competitie zijn er altijd veel lege stoeltjes in de Gelredome.

Vitesse-doelman Markus Schubert gaat uit zijn dak. Ⓒ Pro Shots

Letsch had gekozen voor de aanvallende NEC-variant met Loïs Openda, Nikolai Baden Frederiksen én Oussama Darfalou in de basis. In vergelijking met het duel in Nijmegen keerde Matus Bero terug in de ploeg na een schorsing. Dat ging ten koste van Yann Gboho.

Spurs trad aan met het B-team, de complete basis van het duel met Newcastle United was in Engeland achtergebleven. Het gaf aan hoe hoog Tottenham-trainer Nuno Espirito Santo de Conference League inschaalt en hoe hij de tegenstand van Vitesse inschatte. Hij ging ervan uit, dat de B-keus met spelers als Steven Bergwijn, Harry Winks Dele Alli, Giovani Lo Celso en Ben Davies het klusje ook zou moeten kunnen klaren. De transferwaarde van Spurs-B was nog altijd driemaal die van de complete Vitesse-selectie.

Steven Bergwijn krijgt een gele kaart. Ⓒ Pro Shots

Het spel van Vitesse was minder goed dan twee weken geleden tegen Stade Rennes. Er werd wat te gemakkelijk voor de simpele bal naar voren gekozen, waar de Spurs-defensie met ex-Ajacied Davinson Sanchez niet veel moeite mee had. De grootste kans was voor verdediger Jacob Rasmussen, die een kopbal net voorlangs zag gaan.

Bij Spurs maakte Bergwijn zijn rentree na een maand afwezigheid door een enkelblessure. De Oranje-international kon zich op Nederlandse bodem niet direct positief onderscheiden. De ex-PSV’er was niet gelukkig in zijn acties.

Tactische strijd

Er ontspon zich in de Gelredome een tactisch duel, waarin beide ploegen elkaar niet veel toegaven. Er lag ruimte voor Vitesse om de snelheid van Openda te benutten, maar dat ging steeds net niet goed. Defensief bleef de thuisploeg goed overeind, waarbij het soevereine spel van Riechedly Bazoer in het oog sprong.

Thomas Letsch probeert zijn ploeg te sturen. Ⓒ Pro Shots

Direct na rust beet Tottenham fel van zich. Giovani Lo Celso en Bryan Gil trokken op avontuur, waarna laatstgenoemde de lat boven Vitesse-doelman Markus Schubert teisterde. Rechtsback Eli Dasa was het gevaarlijkst namens Vitesse met twee schoten van afstand, tot het kunststukje van Wittek.

B-keus

Zonder al te veel moeite bleef Vitesse vervolgens overeind tegen de B-keus van Spurs, die de naam en faam niet waar kon maken. Het gevolg is dat Vitesse na drie speeldagen tweede is in Groep G met één punt minder dan koploper Stade Rennes en twee meer dan Spurs. De volgende opdracht voor de mannen van Letsch is over twee weken het bezoek aan Tottenham, dat dan wellicht wel met de grote mannen zal aantreden om niet het risico te lopen te ver achterop te raken.