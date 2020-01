Wiebelige start volleybalsters Oranje bij allesbeslissende OKT

Nederland wint ondanks een wat mindere wedstrijd met 3-0 van Azerbeidzjan. Bij winst vandaag tegen Bulgarije kan een plek in de halve finale mogelijk al veilig worden gesteld. Ⓒ Hollandse Hoogte

APELDOORN - Het Nederlandse volleybalpubliek is ook niet gek. Tijdens de eerste wedstrijd van het allesbeslissende OKT kwam het er nog niet echt op aan en waren ongeveer de helft van de zesduizend plekken op de tribune van het Apeldoornse Omnisport bezet. De 3-0 overwinning op Azerbeidzjan was een rijke beloning voor een matige wedstrijd (25-23, 25-18, 25-22). „Dit is een 7 maar we kunnen dit toernooi naar een 9 groeien”, becijferde de nieuwe bondscoach Gianni Caprara.