Gladbach-spits Breel Embolo moet flink boeten voor lockdownfeestje

De 23-jarige aanvaller zou op zaterdag 16 januari na het competitieduel tegen Stuttgart (2-2) hebben deelgenomen aan een illegaal feest waarop zo’n 23 mensen aanwezig waren. Gladbach veroordeelt het „onverantwoordelijk gedrag” van zijn speler en liet hem na de feiten ook al uit de selectie voor de wedstrijd tegen Bremen (1-0 zege, red).

Embolo zelf ontkende via social media dat hij had deelgenomen aan het feest maar gaf wel toe „gedineerd te hebben met een vriend.” „In de huidige omstandigheden maakte ik een fout”, stelde de speler.

Vluchten via dak

Volgens de Duitse media moet Embolo een boete van 200.000 euro ophoesten. Bild meldde eerder al bovendien dat Embolo zou voldoen aan de beschrijving van een man die volgens ooggetuigen via het dak van het restaurant (van het feestje, red) naar een aangrenzend appartement vluchtte. Waar Embolo overigens in z’n eentje werd aangetroffen…schuilend in bad.

Embolo stond als tiener te boek als een gigantisch talent nadat hij uitblonk en drie keer op rij kampioen werd met FC Basel. In de zomer van 2016, op amper 19-jarige leeftijd dus, maakte hij voor bijna 27 miljoen euro de overstap naar Schalke 04. Drie jaar later werd hij, na slechts 12 goals, voor ’amper’ 11 miljoen euro verkocht aan Gladbach.

De aanvaller speelde ook al 38 keer voor het Zwitserse nationale elftal.