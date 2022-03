Assistent Adrie Bogers houdt elf dagen na raketaanval zicht op WK met Irak

De derde plek geeft recht op een play-off-wedstrijd tegen Australië, de nummer drie in de andere groep van de Aziatische zone. Bij winst volgt dan nog een dubbel met de nummer vijf van Zuid-Amerika. Uruguay, Peru of Chili zijn dan potentiële tegenstanders.

Voor de eerste wedstrijd tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Irak was grote interesse vanuit Nederland. Van Marwijk trof daar het land, dat Dick Advocaat als bondscoach had aangesteld, met Zeljko Petrovic en Cor Pot als diens assistenten. Dat duel eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Daarna volgden de gebeurtenissen elkaar in een snel tempo op. Van Marwijk verliet de Emiraten. Advocaat keerde Irak in november de rug toe. Hij kreeg Petrovic als opvolger, die Adrie Bogers als assistent aan zijn staf toevoegde. Dat was de enige Nederlandse trainer die donderdag in Riyad nog op de bank zat.

Petrovic werd begin februari na een 1-1 gelijkspel bij Libanon ontslagen, al vernam hij dat pas een paar dagen. Hij had verjongingen doorgevoerd. Dat werd door de bond niet op prijs gesteld. Bij zijn vertrek bedong Petrovic dat de Irakese voetbalbond het contract met Bogers zou respecteren. Dat loopt nog door tot 1 juni.

Bogers maakte zich op om met Irak voor het eerst een WK-kwalificatieduel in Baghdad te spelen. Maar de twaalf raketten die elf dagen geleden de stad Erbil troffen en vermoedelijk vanuit Iran werden afgevuurd, voorkwamen dat. Het duel werd verplaatst naar Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De meeste andere thuisduels werden ook al op neutraal terrein gespeeld, vaak in Qatar.

„Ik heb niets van die raketaanval gemerkt. Iedereen bleef er ook heel rustig onder”, zei Bogers, die vanuit Nederland hoorde wat er in Erbil gebeurd was. Dat is een stad op ruim zeshonderd kilometer van Baghdad. Voor de Verenigde Arabische Emiraten was het reden om te weigeren naar Irak af te reizen. De FIFA gaf gehoor aan het verzoek om het duel te verplaatsen.

En dus kreeg de WK-kwalificatie voor Bogers op neutraal terrein een vervolg. Samen met de tolk Amir stapte hij op het vliegtuig. De Irakees, die in België woonachtig is, zorgt ervoor dat de instructies bij de spelers overkomen en dat de nieuwe bondscoach Abdul Ghani Shadad weet hoe de Nederlandse trainer over bepaalde zaken denkt.

Tegen de Verenigde Arabische Emiraten keerden de oudere spelers, die Petrovic buiten zijn basiself had gelaten, weer terug. Dat leverde door een doelpunt van Hussein Ali een 1-0 zege op. Winst op Syrië en verlies of een gelijkspel van de Verenigde Arabische Emiraten is voldoende om door te dringen tot de volgende ronde.

Bogers blijft het een mooi avontuur vinden. Of hij er geen spijt van heeft dat hij in november alweer zo snel opstapte bij Roda JC, waar hij net assistent was geworden van Jurgen Streppel. „Ik kijk nooit achterom, ben blij met dit succes en gaan er alles aan doen om die play-offs te bereiken.”