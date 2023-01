Grote vraag naar kaartjes: Vera Pauw op WK in giga-stadion met 82.000 stoeltjes

De Australische voetbalbond had oorspronkelijk het Allianz Stadium in Sydney aangewezen voor het duel tussen Australië en het Ierland van bondscoach Vera Pauw op 20 juli, maar de capaciteit van 42.500 toeschouwers blijkt ruim onvoldoende om alle belangstellenden te kunnen ontvangen. Om die reden is nu het Stadium Australia, het voormalige olympisch stadion, aangewezen. Daar kunnen meer dan 82.000 mensen in. Wereldbond FIFA heeft de wijziging goedgekeurd.

De openingsceremonie is overigens op dezelfde dag in Eden Park in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Kort daarna vindt de wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen plaats.

De Nederlandse voetbalsters beginnen het WK op 23 juli. Ze spelen dan tegen Portugal, Kameroen of Thailand. Die landen strijden in februari in de play-offs om een WK-ticket. De andere tegenstanders in groep E zijn de Verenigde Staten en Vietnam.