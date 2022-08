Barcelona wint Trofeu Joan Gamper, Frenkie scoort

Robert Lewandowski liet zich direct gelden bij zijn eerste wedstrijd namens FC Barcelona in Camp Nou en al in de derde minuut was de Poolse spits trefzeker. Hij omspeelde de Mexicaanse keeper en schoot vanuit een moeilijk hoek in de korte hoek raak. Met een oogstrelende hakbal stelde Lewandowski Pedri in staat om de 4-0 te maken. Pedri was twee keer trefzeker en ook Ousmane Dembélé en Pierre-Emerick Aubameyang kwamen tot scoren.

De Jong bepaalde vijf minuten voor tijd de eindstand met een beheerste schuiver. De veelbesproken De Jong - van wie het nog niet zeker is of hij in Barcelona blijft - deed de hele tweede helft mee, Memphis Depay verving na een uur Lewandowski.

FC Barcelona opent de Spaanse competitie volgend weekend met een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano.