Zege Kroatië op Canada maakt opdracht België nog moeilijker op WK

Canada maakte in het eerste groepsduel indruk tegen de Belgen, maar verloren onterecht toen van onze zuiderburen. Aangezien de Kroaten een allesbehalve sterke indruk achterlieten tegen de Marokkanen, , kon het weleens een leuk duel gaan worden. Door de zege van Marokko bovendien op België eerder op zondag, ligt deze groep nog helemaal open.

De wedstrijd was nauwelijks twee minuten bezig en de bal lag al in het netje. En niet bij de doelman van Kroatië, maar aan de andere kant. Tajon Buchanan zette vanaf rechts de bal voor en Alphonso Davis liep er met een krachtige kopbal tegenaan: 1-0 Canada. De linksback van Bayern München pakte revanche en maakte hiermee zijn penaltymisser tegen de Belgen goed. Een bijzondere goal voor de Canadezen bovendien: de allereerste goal ooit op een WK-eindronde.

Alphonso Davies is dolblij met zijn goal. Ⓒ ANP/HH

Zorgvuldig aanvalswerk Kroatië

De Kroaten hadden het maar moeilijk in de beginfase met Canada. Steeds dook er weer een Canadees op tussen de linies. Vooral Davies en Jonathan David hadden er zin. Toch dacht Kroatië in de 26e minuut gelijk te maken. Andrej Kramaric - ooit nog op de scoutradar van Feyenoord - scoorde, maar werd afgefloten voor buitenspel. Ze kwamen daarna wel beter in de wedstrijd. Zo stopte Canada-sluitpost Milan Borjan vlak daarna knap een inzet.

De gelijkmaker viel echter wel, in minuut 37. Via zorgvuldig aanvalswerk kwam de bal weer bij Kramaric, die - nu met links - weer raak schoot. Deze keer telde de inmiddels wel verdiende treffer wel: 1-1.

Andrej Kramaric (l) schiet de 1-1 binnen Ⓒ ANP/HH

Kroaten goed voor de dag

Op slag van rust kwamen de Kroaten op voorsprong. Weer met goed combinatievoetbal, al kwam de bal met enig geluk bij spits Marko Livaja. Hij controleerde de bal knap en schoot de bal minstens zo knap achter Borjan binnen: 2-1. Canada leek alle energie in het begin van de wedstrijd gestopt te hebben, want de laatste paar minuten werden ze helemaal overlopen. Snakkend naar de theepauze werd dan ook de rust bereikt.

De thee leek wonderen te doen, want Jonathan Osorio knalde vrij snel na rust maar net over. Aan de andere kant had Kramaric het duel moeten beslissen, maar hij vond nu wel doelman Borjan op zijn weg. Canada bleef echter strijden voor een goed resultaat.

België in spanning

Toch kwamen de Kroaten, buiten de beginfase, goed voor de dag in hun tweede WK-duel. Het was wachten op de 3-1, die Kramaric na 70 minuten voetbal dan ook op het scorebord zette: 3-1. Borjan voorkwam vervolgens nog een 4-1 stand. Junior Hoilett knalde bijna nog de 3-2 binnen, maar het was Canada niet gegeven meer. In de poging om tot een aansluitingstreffer te komen, maakte Kamar Miller een fout, waardoor Kroatië vrij kon counteren naar 4-1. Invaller Lovro Majer klaarde dit karweitje.

De Kroaten hebben nu vier punten, net als Marokko. België heeft er drie, Canada is uitschakeld met 0 punten.