Denzell Dumfries: ’Ik schrok er wel van’

„Aan het einde was het even billen knijpen. Dat hadden we aan onszelf te wijten. We hadden de wedstrijd eerder over de streep moeten trekken”, zei hij tegen FOX Sports.

Na een fout van doelman Yvon Mvogo, die de in de dekking staande Jorrit Hendrix de bal toespeelde, kwam Groningen aan het begin van de tweede helft langszij. „Dat mag niet gebeuren, dat weet hij zelf ook. Het was een inschattingsfout van ons als team. Ik had ook moeten zeggen, trap de bal dan maar lang”, aldus Dumfries, die Arjen Robben bij Groningen na een half uur spelen met een blessure zag uitvallen. „Ik schrok er wel van. Vooral omdat het zo snel gebeurde. Hij is op en top prof. Ik hoop dat hij snel herstelt. Hij is een verrijking voor de Eredivisie.”

’Rosario ideale 6’

Roger Schmidt is in zijn eerste maanden als trainer van PSV erg te spreken over Pablo Rosario. Na een goede voorbereiding trok de middenvelder de stijgende lijn zondag door tegen FC Groningen.

„Ik kan het niet vergelijken met vorig seizoen, toen was ik hier nog niet. Rosario past perfect bij ons. Ik vind het een complete speler, een ideale nummer 6. Hij heeft veel loopvermogen, kan zelf ook goed voetballen en heeft veel inzicht”, aldus Schmidt tegen FOX Sports. „Maar hij kan nog beter dan dit.”

Schmidt was tevreden met het openingsduel. „Een eerste wedstrijd is altijd lastig, vooral als het een uitwedstrijd is. We hebben laten zien hoe gevaarlijk we, met onze snelle aanvallers, in de omschakeling kunnen zijn”

De Duitser was mild voor doelman Mvogo. „Ik wil dat de doelman probeert op te bouwen. Maar nu was het wel beter geweest om de lange bal te spelen, ja. Daar leert hij van, wij allemaal.”