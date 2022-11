Sparta en Twente delen de punten ondanks heldenrol Sem Steijn in familiestrijd

De wedstrijd stond natuurlijk vooral in het teken van de clash tussen Maurice en Sem Steijn. Vader Maurice, met Sparta zeer verdienstelijk zesde in de Eredivisie, wilde op Het Kasteel de perfecte eerste seizoenshelft van zijn ploeg afsluiten met een zege op zoon Sem van FC Twente.

Junior had met de bezoekers voor rust evenwel de overhand, want Sparta speelde bijzonder slordig. Het hielp Twente daarmee in de wedstrijd, al moest Ron Jans hebben geconstateerd dat ook zijn ploeg veel te weinig creëerde.

Arno Verschueren wordt bejubeld na de 1-1. Ⓒ Pro Shots

De familiestrijd leek na rust te veranderen in een jongensboek met Sem Steijn als hoofdpersoon, want de middenvelder zette Twente na een dik uur voetballen op voorsprong. Vader Maurice stond erbij en keek er beteuterd naar, al leek hij een kleine glimlach toch ook niet te kunnen onderdrukken.

Die glimlach werd een big smile toen Arno Verschueren zo’n tien minuten later de score gelijk trok. Er ontvouwde zich na die goal een spannende slotfase, maar gescoord werd er niet meer. Sparta eindigt de eerste seizoenshelft dus als zesde, terwijl Twente als nummer vier het nieuwe jaar in gaat.