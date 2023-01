Danjuma scoort in FA Cup bij debuut voor Spurs, Ten Hag eenvoudig verder

Arnaut Danjuma. Ⓒ ANP/HH

Arnaut Danjuma heeft zijn debuut voor Tottenham Hotspur gevierd met een doelpunt. De Oranje-international kwam onlangs over van Villarreal en was gelijk trefzeker tegen Preston North End in de FA Cup (0-3).