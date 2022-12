In Guinee geboren rugbyer krijgt rotte banaan als ’kerstcadeau’ van teamgenoot

De in Guinee geboren Italiaan trof in zijn pakje namelijk een rotte banaan aan, zo laat hij weten op social media. Dat cadeau werd niet alleen door de gever ervan gewaardeerd. „Wat mij nog het meest raakte, was dat veel teamgenoten zaten te lachen, alsof het normaal was”, vertelt de 28-jarige Traorè. „Gelukkig kreeg ik de steun van enkele buitenlandse spelers. Buiten Italië wordt zo’n gebeurtenis zwaar veroordeeld. Ik heb de hele nacht niet geslapen.”

Troarè heeft in het verleden al vaker te maken gehad met „grappig” bedoeld racisme van collega’s. „Ik wilde hierover deze keer niet zwijgen, in de hoop dat zulke dingen in de toekomst niet meer gebeuren en dat de dader er iets van leert.”

De Secret Santa en alle andere teamgenoten hebben inmiddels hun excuses aangeboden aan Troarè. „Die excuses heb ik aanvaard. Dat betekent niet dat ik het vergeet”, aldus de meervoudig rugby-international van Italië. Volgens hem draait het in de kerstperiode vooral om aardig voor elkaar zijn. „Dat wil ik graag in de praktijk brengen en dan moet je bij jezelf beginnen.”

Benetton Treviso heeft ook gereageerd op het voorval. „We verwerpen elke vorm van discriminatie en racisme. Deze actie past niet bij onze waarden en normen. Wij hebben respect voor iedere cultuur, iedere etniciteit en elk geloof.”

De club heeft de speler kwestie geschorst in afwachting van een onderzoek naar het incident.