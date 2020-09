Corona-ophef rond duel Braziliaanse kampioen Flamengo

Zeven spelers van de club werden positief getest voorafgaand aan een duel in de Copa Libertadores op dinsdag. Anderen, waaronder de coach en een dokter, kwamen besmet terug uit Ecuador.

„Het lijkt erop dat we maar negen spelers en drie keepers hebben”, zei vice-voorzitter Rodrigo Dunshee. „Dit is een uitzonderlijke situatie. Het is belangrijk om dit probleem aan te pakken. We mogen het virus niet overdragen aan andere teams. De enige juiste maatregel is om de wedstrijd uit te stellen.”

De voetbalbond zei in een brief „de redenen van Flamengo te begrijpen”, maar beweerde dat de club „genoeg spelers” in de selectie heeft. Flamengo probeert nu met een spoedverzoek via het Superior Court of Sports Justice alsnog uitstel af te dwingen.