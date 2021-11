’Dochter (10) van Rico Verhoeven breekt rug’

Sterren

Sanne Wallis de Vries kan na 50 jaar eindelijk ’beetje babbelen’

Sanne Wallis de Vries was er nooit goed in: praten over koetjes en kalfjes. Maar door veel te oefenen, lukt het de cabaretière nu beter. „Na 50 jaar op deze aardkloot kan ik eindelijk een beetje babbelen”, zegt ze in een interview met Volkskrant Magazine.