Oppermachtige Van Aert pakt dagzege in Tour na fraai kunststukje

In de slotfase scheurde hij bij een klimmetje van maar 900 meter alles aan flarden en besloot solo weg te blijven.

Van Aert bleef versnellen en had binnen de kortste keren zo'n 25 seconden voorsprong op een eerste achtervolgende groep. De 27-jarige Belg hield tot de finish stand en boekte zo zijn zevende ritzege in de Tour, een serie die in 2019 begon. Richting de kasseien van woensdag heeft hij in het algemeen klassement 25 seconden voorsprong op zijn landgenoot Yves Lampaert. De Sloveen Tadej Pogacar is op 32 seconden de nummer 3. Mathieu van der Poel, vijfde op 38 tellen, is de hoogst geklasseerde Nederlander.

Reactie Van Aert

„Ik wilde geen risico meer nemen”, knipoogde Van Aert na zijn eerste ritzege in deze Tour. „Het was duidelijk dat we iets wilden proberen me de ploeg. Nathan (Van Hooydonck) opende op de klim, Tiesj (Benoot) nam daarna over. Op de radio hoorden we dat er wel wat schade was. Toen kwam ik alleen aan op de top en wist niet of ik moest wachten op Jonas (Vingegaard) en Yates. Ik heb ervoor gekozen om alleen te gaan. Daarna heb ik tien kilometer alles gegeven en afgezien. Wat het doet om te winnen in de gele trui? Die trui geeft je vleugels. Dit komt in mijn top drie overwinningen. Het was toch niet evident om voorop te geraken. Zonder de hulp van de ploegmaats was dat niet gelukt.”

Eerder in de koers

Niet alleen in zijn thuisland Denemarken, maar ook op Frans grondgebied besloot Magnus Cort in de bolletjestrui weer solo weg te rijden. Deze keer reed hij niet alleen, maar krijg hij de Fransman Anthony Perez mee. Zij kleurden de vierde etappe. Met elf bergpunten op een rij verbeterde hij het record van de legendarische Federico Bahamontes. De Spaanse wielerlegende pakte er in 1958 acht op een rij.

Allemaal leuk en aardig, maar de sprintersploegen vonden het wel welletjes en dus werd ook Perez ingerekend. Iets meer dan 10 kilometer voor de meet zat de slotklim van 900 meter en de vraag was of Groenewegen en Jakobsen konden aanhaken. Jumbo-Visma gaf er gas op. Van Aert kreeg alleen Adam Yates en ploeggenoot Jonas Vingegaard mee. De rest moest toekijken. Het was echter nog 10 km voor de meet. Wat te doen?

Pijnlijk foutje Philipsen

Van Aert was alleen weg. De Belg scheurde het peloton uit elkaar en Van Aert was niet meer bij te halen. Een fraaie zege. Opvallend: Jasper Philipsen kwam juichend over de streep... als tweede. Hij had even niet gezien dat 100 meter voor hem Van Aert al had gewonnen.