Red Bull werkt ’s nachts door aan auto Verstappen

Teamleden van Red Bull werkten ook na het ingaan van de avondklok, om 1 uur ’s nachts in Boedapest, door aan de Formule 1-bolide. Het is voor teams twee keer per jaar toegestaan om die avondklok, die doorliep tot 9 uur ’s ochtends, te negeren.

Verstappen gaf vrijdag na de regenachtige tweede training al aan dat het team in de avond zou bekijken hoe de auto te verbeteren viel. De Limburger kwam tijdens de veelal droge eerste training niet verder dan een achtste tijd en was zeer ontevreden over zijn auto. Ook tijdens de enkele rondes op de natte Hungaroring in de middag was hij niet content.

Zaterdag volgt om 12 uur de derde vrije training, drie uur later is de kwalificatie. Er is opnieuw regen voorspeld, maar mogelijk pas aan het einde van de middag.