Zenuwachtige André Onana na rentree bij Ajax: ’Heel anders dan het altijd was’

Hij was zenuwachtig, bekende Onana. „Het was heel anders dan het altijd was. Ik ben er heel lang uit geweest. Dan is het prachtig om weer bij dit team in het doel te staan. In de bus op weg naar het stadion voelde ik hoe bijzonder het was. Het was niet gemakkelijk vanavond voor mij, na al die tijd. Maar ik ben blij dat ik eindelijk weer op dit niveau heb kunnen spelen.”

Terugkijken deed hij niet al te veel. Onana: „Ik heb een ellendige periode achter de rug. Maar ook daar leer ik van. Ik probeer het positieve eruit te halen en weer vooruit te kijken.”

’Ik hoop niet dat het hierbij blijft’

Ondertussen stal Sébastien Haller de show. De Ivoriaan is nu de eerste speler die negen keer scoorde in zijn eerste vijf Champions League-wedstrijden. Ook is hij dit seizoen vooralsnog gedeeld topscorer met Robert Lewandowski. „Leuk”, reageerde hij bij RTL7. „Maar ik hoop niet dat het hierbij blijft.”

Sébastien Haller viert de 2-1. Ⓒ ANP/HH

„Nee”, vervolgde hij, „ik ben ook niet echt verbaasd. Als ik dat wel was zou het betekenen dat ik een beetje aan mezelf twijfel. Dat is niet geval.”

Hij begon op de bank deze keer. „Daarover was ik niet teleurgesteld. Zoiets is aan de coach, hij heeft gezegd waarom, prima. Voor mij was het belangrijk geconcentreerd te blijven. Als het team mij nodig zou hebben moest ik er staan. Aan die voorwaarde heb ik wel voldaan denk ik.”

Ajax-trainer Ten Hag vooral blij met invalbeurt Haller

Trainer Erik ten Hag van Ajax was na de overwinning vooral blij met de invalbeurt van Haller. „Dat springt in het oog”, aldus Ten Hag. „Ik ben er heel blij mee en hoop dat hij hiermee een voorbeeld is voor de rest van de selectie. Dat een speler die er in komt effect kan hebben, dat heeft hij laten zien.”

Ten Hag had zijn elftal op zes plaatsen gewijzigd. „Misschien was daardoor aanvankelijk de afstemming niet helemaal goed”, zei hij naderhand. „Daardoor kwamen zij een paar keer goed door. In de tweede helft deden we het aan de bal veel beter. Daardoor lieten zij de gaten vallen en kregen wij de kansen. Die hebben we benut.”