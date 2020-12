Start van marathonschaatsseizoen opnieuw uitgesteld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaatsen: Marathonschaatsers moeten nog even geduld hebben

19.19 uur: De start van het marathonschaatsseizoen is opnieuw uitgesteld. Het peloton blijft sowieso tot 19 januari aan de kant. Dat betekent onder meer dat de NK op kunstijs, die op 1 januari zouden worden verreden in Alkmaar, definitief niet doorgaan.

Een verzoek van de Nederlandse schaatsbond KNSB om het marathonschaatsen toe te voegen aan de lijst met topsportcompetities, is door het ministerie van VWS afgewezen. Vorige week werd bekend dat in een reeks sporten, zoals basketbal, hockey en volleybal, de topcompetities hervat mogen worden. Marathonschaatsen was hierbij een bespreekgeval.

Slechts de stayers die ook op de langebaan bij de top horen, kunnen deelnemen aan de reeks langebaanwedstrijden in Thialf. Die serie begint met het WK-kwalificatietoernooi, van 26 tot en met 28 december in Heerenveen. Daarna volgen de EK allround en de EK sprint, twee wereldbekers en de WK afstanden in de Friese schaatstempel.

„We hadden goede hoop dat onze marathonschaatsers, ook echte topsporters, weer snel aan de slag zouden kunnen. Het is frustrerend dat dat niet is gelukt”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „Maar in de huidige tijd is dit wat het is.”

Door het kabinetsadvies om buitenlandse reizen tot half maart te schrappen, gaan de wedstrijden voor de marathonschaatsers op het natuurijs van de Oostenrijkse Weissensee definitief niet door. De wedstrijden in het Zweedse Lulea vinden, als de coronapandemie dat toestaat, mogelijk in de tweede helft van maart plaats.

Voetbal: Mertens drie weken uitgeschakeld

18.03 uur: Dries Mertens is zeker drie weken uitgeschakeld. De aanvaller van Napoli heeft in het duel met Internazionale een enkelblessure opgelopen, zo bevestigt zijn club Napoli. Na drie weken rust zal de situatie van de Belgisch international worden geëvalueerd.

Mertens is al begonnen met de revalidatie en zal tijdens de kerstperiode terugkeren naar België om verder te werken aan zijn herstel. De spits van Napoli viel woensdagavond al vroeg uit in de wedstrijd tegen Inter. Hij verstapte zich bij het geven van een voorzet aan de achterlijn.

Mertens ging (ondersteund door verzorgers van Napoli) van het veld. „Mertens heeft een verstuiking aan de linkerenkel waarbij de binnenste enkelbanden zijn geraakt”, aldus de club na onderzoek. Napoli verloor de wedstrijd van Inter met 1-0.

Voetbal: Szoboszlai tekent tot medio 2025 bij RB Leipzig

17.23 uur: RB Leipzig heeft de slag om het Hongaarse talent Dominik Szoboszlai gewonnen. De 20-jarige middenvelder van Red Bull Salzburg heeft een contract tot medio 2025 ondertekend bij de Duitse club. Volgens diverse media is met de transfer een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro gemoeid.

Szoboszlai is per 1 januari speler van RB Leizpig. De Hongaarse international is de achttiende speler die van Salzburg naar Leipzig verhuist. Beide clubs werken nauw samen. Szoboszlai kwam in 2017 in de jeugdopleiding van de Oostenrijkse club terecht.

Volleybal: Hervatting competitie op nieuwjaarsdag

16.19 uur: Lycurgus en Dynamo hervatten op nieuwjaarsdag de eredivisie. Beide ploegen nemen het op vrijdag 1 januari vanaf 15.00 uur in Groningen tegen elkaar op. Het kabinet gaf vorige week toestemming aan een aantal sporten om vanaf 17 december de topcompetitie te hervatten, nadat vrijwel alle sportcompetities in oktober waren stilgelegd. Alleen in het betaalde voetbal mocht doorgespeeld worden.

Sinds donderdag kunnen de clubs uit de betreffende topcompetities weer in groepsverband trainen. Een aantal volleybalploegen is direct begonnen. De Nederlandse volleybalbond Nevobo zorgt voorlopig voor de inkoop van de coronatests voor de clubs. De mannencompetitie wordt op 1 januari hervat, de vrouwen volgen snel daarna.

De volleyballers van Lycurgus kwamen woensdag na een gebrekkige voorbereiding al in actie in Europees verband. De ploeg van trainer Arjan Taaij verloor in Moskou van de Roemeense club Arcada Galati in het kader van de CEV Cup. De Groningers verloren met 3-2 en werden uitgeschakeld.

Basketbal: International Franke verhuist naar Polen

15.34 uur: Yannick Franke zet zijn loopbaan voort bij de Poolse club Start Lublin. De Oranje-international stapt over van het Franse Sluc Nancy. Hij tekende een contract voor de rest van het seizoen bij de Poolse club, die in de Champions League uitkomt.

Franke kan meteen aan de bak, in de competitie en volgende week in de Champions League wanneer zijn ploeg in Rusland Nizjni Novgorod treft. „Het is even snel aanpassen, maar als ik dat niet had gekund, had ik het niet moeten doen”, zegt hij op de website van de Nederlandse basketbalbond NBB.

Franke (24) slaagde er eind november in Istanbul niet in zich met Oranje te kwalificeren voor het EK. In februari volgt een herkansing. Wel viel hij daar op bij de scouts van Lublin. „Er was wat interesse en Lublin had uiteindelijk het beste aanbod.” Franke speelde de afgelopen jaren voor tal van clubs in het buitenland. In Nederland was Donar zijn laatste werkgever.

Wielrennen: Olympia’s Tour al in maart

13.38 uur: Olympia’s Tour, de oudste wedstrijd van Nederland, wordt komend jaar al in maart gehouden in combinatie met de meerdaagse vrouwenkoers Healthy Ageing Tour. De wedstrijden staan van 9 tot en met 12 maart 2021 op het programma.

Door de twee koersen eenmalig tegelijk te houden, heeft de organisatie meer opties om een etappeschema te maken dat past binnen de kaders van de coronamaatregelen. Het parcours zal voornamelijk buiten stedelijk gebied lopen. Ook houdt de organisatie rekening met beperkt of helemaal geen publiek. „Er kan worden gekozen voor locaties waar de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn om in de huidige situatie wielerwedstrijden mogelijk te maken. Zo profiteren beide evenementen optimaal van elkaar”, aldus organisator Thijs Rondhuis.

Rondhuis weet dat het doorgaan van de wedstrijden in het voorjaar op dit moment onzeker is vanwege het coronavirus. „We gaan er alles aan doen om in wedstrijdaanbod te voorzien op het moment dat er weer gereden kan worden. We staan in nauw overleg met de vergunningverleners over de voorwaarden en mogelijkheden.”

Mocht maart alsnog onmogelijk blijken, dan worden de wedstrijden naar het najaar verplaatst.

Atletiek: CPC Loop in Den Haag naar najaar 2021

13.31 uur: De organisatie van de CPC Loop in Den Haag heeft de hardloopwedstrijd eenmalig verplaatst van het voorjaar naar het najaar. De 46e editie staat nu op het programma voor zondag 26 september 2021. „Wij willen in deze onzekere tijd vroegtijdig duidelijkheid geven”, zegt organisator Mario Kadiks.

„De volksgezondheid staat altijd op de eerste plaats. Gezien de huidige stand van zaken rond COVID-19 lijkt het vrijwel uitgesloten dat zo’n massale loopbelevenis al in maart veilig én op de gebruikelijke, feestelijke manier kan plaatsvinden”, aldus Kadiks. „We kijken, samen met de lopers, verlangend uit naar 26 september. In de tweede helft van volgend jaar kan hopelijk weer een groot en uniek loopfeest als de NN CPC Loop Den Haag worden georganiseerd. Het wordt een buitengewone belevenis, een heerlijke editie in de nazomer.”

De CPC Loop stond voor 7 maart volgend jaar op de agenda. Aan de diverse wedstrijden, met de halve marathon als hoogtepunt, doen doorgaans zo’n 40.000 hardlopers mee. Op 8 maart van dit jaar ging de CPC Loop gewoon door, ondanks toenemende zorgen over het coronavirus. De Ethiopiër Dawit Wolde rende naar de zege. Enkele dagen later kondigde het kabinet een intelligente lockdown af in Nederland.

Voetbal: Justin Kluivert wellicht paar duels buitenspel

10.40 uur: Justin Kluivert moet mogelijk de laatste twee wedstrijden van RB Leipzig voor de korte winterstop missen. De 21-jarige aanvaller liep woensdagavond als invaller in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Hoffenheim (0-1) een kuitblessure op. Kluivert was direct na rust in het veld gekomen, maar moest zich een kwartier voor tijd weer laten vervangen.

„Justin kreeg een tik op zijn kuit”, zei trainer Julian Nagelsmann. „Hij kon daarna niet meer soepel bewegen. We hebben hem daarom weer gewisseld, omdat we geen risico wilden nemen.” Leipzig, derde in de Bundesliga op 1 punt van koploper Bayer Leverkusen, ontvangt zaterdag 1. FC Köln en sluit het jaar dinsdag af met een bekerwedstrijd tegen FC Augsburg.

Kluivert kwam vooralsnog zes keer in actie in de Bundesliga. Hij maakte één doelpunt. In de Champions League droeg hij vorige week met een treffer tegen Manchester United (3-2) bij aan plaatsing voor de knock-outfase.

Voetbal: KNVB wil meer medewerkers met niet-westerse migratieachtergrond

09.09 uur: De KNVB wil dat in 2030 14 procent van de medewerkers een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Nu is dat nog 2 procent. Ook moeten er meer vrouwen worden aangenomen, aldus de bond. Het is de bedoeling dat over tien jaar 20 procent van de arbeidsplekken op hogere posities worden ingenomen door een vrouw. Dat percentage ligt nu op 13 procent. Momenteel worden 30 procent van de totale functies binnen de KNVB door vrouwen bekleed.

„Diversiteit en inclusiviteit verhogen de kwaliteit van een organisatie”, aldus de directie van de KNVB. „Per vacature willen we altijd de beste kandidaat en dat kan alleen als al het beschikbare talent zich welkom voelt. Precies zoals op het voetbalveld ook het sterkste team wordt samengesteld. We kunnen in onze rol als bond bovendien betere keuzes maken als we completer zijn en alle verschillende inzichten in het voetbal goed kunnen meewegen.”

Bij de opleidingen bij de KNVB is onderzoek gestart naar eventuele belemmeringen voor vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Begin volgend jaar komt er een voorstel met verbeterpunten.

De KNVB wil voortaan bij alle wervingsprocedures minimaal één kandidaat met een niet-westerse migratieachtergrond uitnodigen voor een gesprek. Ook komt er meer aandacht voor uiteenlopende (feest)dagen, zodat alle medewerkers zich veilig en welkom voelen bij de KNVB, ongeacht gender, culturele achtergrond, religie of seksuele voorkeur. Voor lhbti-medewerkers is er inmiddels een persoonlijk aanspreekpunt binnen de bond.

Wielrennen: Froome debuteert in Argentinië voor nieuwe ploeg

07.58 uur: Chris Froome debuteert volgende maand in Argentinië in de Ronde van San Juan voor zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation. „Deze wedstrijd vormt het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn carrière”, zegt de viervoudig winnaar van de Tour de France, die de afgelopen elf jaar reed voor de Britse ploeg Ineos (voorheen Team Sky). „Ik kijk ernaar uit om met mijn nieuwe teamgenoten te gaan rijden en te beginnen aan het avontuur dat voor me ligt.”

De Ronde van San Juan is van 24 tot en met 31 januari en telt acht etappes. Naast Israel Start-Up Nation doen met Deceuninck - Quick-Step, Bora-hansgrohe en Cofidis nog drie teams uit de WorldTour mee. „Chris gaat niet naar Argentinië om deze etappekoers te winnen”, zegt ploegleider Rik Verbrugghe, ook nieuw bij Israel Start-Up Nation. „We zien het als een perfecte wedstrijd in de opbouw richting de piek van het seizoen.” De Israëlische ploeg hoopt met Froome op succes in de grote rondes.