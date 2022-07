Lorena Wiebes pakt ritzege en eerste gele trui in Tour de Femmes

De eerste etappe werd verreden in de Franse hoofdstad waar twaalf rondes werden gereden en het zoals verwacht eindigde in een massasprint op de Champs-Elysées.

Natuurlijk probeerden meerdere rensters weg te komen en een sprint te voorkomen. De Franse renster Gladys Verhulst (Le Col-Wahooe) pakte zowaar een kleine 50 seconden op 10 kilometer voor de meet. Met nog 6 kilometer voor de finish, was het verschil teruggebracht tot 33 seconden. Maar uiteraard werd ze ingehaald en draaide het uit op een massasprint, waar Wiebes de sterkste bleek.

Jarenlang mochten de wielrensters zich één dag melden in de Tour voor La Course, de eendaagse die op verschillende locaties werd gehouden. Maar zondag was het eindelijk zover: met de Tour de France Femmes begon een achtdaagse rittenkoers die volgende week zondag eindigt op de Vogezencol La Planche des Belles Filles.

Wiebes ziet ritzege in Tour voor vrouwen als beloning

Wiebes deed zondag op de Champs-Élysées wat van haar verwacht werd. De 23-jarige Mijdrechtse geldt als de beste sprintster van het vrouwenpeloton, maar status is geen garantie voor succes. „Het is ongelooflijk dat het gelukt is. Met het hele team hebben we hier zo naartoe gewerkt”, vertelde de renster van Team DSM, kort nadat ze de eerste etappe van de Tour de France Femmes had gewonnen. De beloning was de gele leiderstrui.

Wiebes, die dit jaar al vijftien zeges op zak had, moest in de laatste honderden meters van ver komen, maar had voldoende kracht in de benen om Marianne Vos nog te passeren. „Het was een chaotische, lange sprint. Ik rekende er wel op dat Marianne de sprint vroeg zou inzetten. Het was ’close’, maar gelukkig kon ik nog een keer versnellen en het tot de finish vasthouden.”

Voor de start van de eerste Tour voor vrouwen sinds 1993 was ze „redelijk relaxed” geweest. „We hebben het zo veel mogelijk benaderd als een normale wedstrijd.” Dat was het natuurlijk niet, had ze de dagen ervoor al ervaren. „De belangstelling is zo veel groter. In de finale werd ik ook wel enigszins nerveus. Ik ben zo blij dat ik het heb kunnen afmaken. Het hele team verdient dit na het geweldige seizoen dat we al gehad hebben.”