Valse start voor leeggelopen AZ

In Alkmaar zagen ze het team waarmee de afgelopen jaren successen werden behaald grotendeels uiteenvallen door het vertrek van Jonas Svensson (Adana Demirspor/transfervrij), Calvin Stengs (OGC Nice/15 miljoen euro), Myron Boadu (AS Monaco/17 miljoen euro) en Marco Bizot (Brest/5 miljoen euro). En dan stonden de twee Nederlandse internationals die (vooralsnog) wel gebleven zijn, Owen Wijndal en Teun Koopmeiners, ook nog eens niet aan de aftrap. Datzelfde gold voor Fredrik Midtsjö, ook een sterkhouder van vorig seizoen.

Wijndal kampt met een overbelastingsblessure en is voorlopig niet inzetbaar. Koopmeiners zou wel vanaf het begin kunnen spelen, maar werd door AZ-trainer Pascal Jansen bewust uit de ploeg gelaten, omdat de aanvoerder nog altijd een vertrekwens heeft. Eerder deze zomer kwam AZ er er niet uit met het in Koopmeiners geïnteresseerde Atalanta Bergamo.

Nieuwelingen op de bank

„Teun is fit en fitter aan het worden, maar hij heeft de afgelopen weken ook aangegeven dat hij graag een stap zou willen maken”, aldus Jansen. „We hebben hem in de voorbereiding wel wedstrijdminuten gegeven, maar ik wil vandaag elf spelers op het veld hebben die met hun gedachten bij AZ zijn en de wedstrijd kunnen winnen.”

Opvallend was ook dat Jansen geen enkele van de drie nieuwelingen een basisplaats gaf. Dat de afgelopen week aangetrokken Aslak Fonn Witry op de bank begon, was logisch en had de AZ-trainer al aangekondigd. Maar ook voor verdediger Sam Beukema en spits Vangelis Pavlidis was er geen plek in de basis.

Met Albert Gudmundsson als spits probeerde AZ de stugge RKC-defensie kapot te spelen. Onder de nieuwe trainer Joseph Oosting lijkt het accent meer op de counter te liggen dan onder zijn voorganger Fred Grim. Overigens maakte Thijs Oosting, de zoon van RKC-trainer Joseph, die vorig seizoen al huurling actief was in Waalwijk, zijn officiële debuut in de hoofdmacht van AZ. Waar Thijs Oosting vorig seizoen bij RKC speelde als spits, aanvallende middenvelder of linksbuiten had Jansen voor hem een plekje op de linksbackpositie ingeruimd.

Goal Kramer

Het vernieuwde AZ greep het initiatief in Waalwijk, creëerde een paar kansen en leek tot twee keer toe op voorsprong te komen, maar beide goals werden terecht afgekeurd vanwege buitenspel. In de loop van de eerste helft beet RKC steeds vaker van zich af, vaak via de gevaarlijke Saïd Bakari aan de linkerkant. De Waalwijkers hebben deze zomer flink aan routine gewonnen door de komst van Michiel Kramer (onder andere ex-Feyenoord), Alexander Büttner (onder andere ex-Vitesse en ex-Manchester United), Iliass Bel Hassani (onder andere ex-Heracles) en doelman Joel Pereira, die nog bij Manchester United onder contract stond.

Net voor het rustsignaal strafte RKC slap verdedigen van AZ genadeloos af. Na goed voorbereidend werk van de mee opgekomen rechtsback Juriën Gaari rondde Kramer koeltjes af.

Ondanks de achterstand en het stroeve spel besloot Jansen in de rust nog niet te wisselen. Pas na een uur kwamen Koopmeiners en de van Willem II overgenomen aanvaller Pavlidis in het veld. Inmiddels stond Pereira, die eerder in de wedstrijd wat twijfelachtige momenten had gekend, prima te keepen bij RKC onder de lat. Zo hield de in Zwitserland geboren Portugees met uitstekend uitkomen Zakaria Aboukhlal van scoren af na een mispeer van Thierry Lutonda. Koud in het veld kreeg Pavlidis, die vorig jaar ondanks het degradatievoetbal bij Willem II twaalf keer scoorde, meteen twee goede kansen. Bij de eerste kans stond het vizier niet op scherp en bij de tweede scoringsmogelijkheid lag Pereira weer goed in de weg.

Jansen bracht in het vervolg ook nog Midtsjö in de ploeg, maar het was gewoon niet de middag van AZ, dat het seizoen 2021/2022 teleurstellend is begonnen. En dan staat deze week direct ook de eerste wedstrijd in de play-off om Europa League-voetbal tegen Celtic op het programma, waardoor het zaak is voor AZ om snel beterschap te tonen.

