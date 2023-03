Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldkampioen denkt dat inhaalrace zoals vorig jaar in België lastig verhaal wordt in Jeddah Verstappen oneens met Alonso na pech in kwalifcatie: ’Podium al heel wat’

Max Verstappen kijkt met een peinzende blik naar zijn auto, waar het Red Bull-team aan werkt. Ⓒ ANP/HH

JEDDAH - Max Verstappen kwam vanwege ziekte een dag later aan in Saoedi-Arabië. Aan de manier waarop hij op en rond het Jeddah Corniche Circuit liep en reed, was echter in niets af te zien dat de Nederlander dagenlang met buikgriep op bed had gelegen. De stevige Saoedische zeebries had hij tijdens zijn rondjes over het ruim 6 kilometer lange stratencircuit langs de Rode Zee het ene moment tegen en het andere moment mee, maar in figuurlijke zin hadden de Nederlander en zijn team Red Bull de wind flink in de zeilen en leek er niets mis te kunnen gaan. Léék, want in de kwalificatie ging het pijnlijk mis.